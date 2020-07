Britney est-​​elle en train de perdre les pédales?

Depuis quelques jours, Britney Spears partage des vidéos d'elle sur Instagram en train de danser ou de simplement défiler devant la caméra, le regard confus. De quoi alarmer les fans de la chanteuse qui se trouve sous tutelle depuis plus d’une décennie. La santé mentale de la star serait-elle à nouveau affectée ou cherche-t-elle à se libérer de ses tuteurs. L'inquiétude croît sur les réseaux sociaux.

Certains internautes sont persuadés que la star est contrôlée par son père et qu’elle tente de faire passer un message à ses fans. Dans un post, la star écrit: Billie!!! Je sais… Je devrais me maquiller et me coiffer, mais j’ai juste envie de danser!!!!

Une pétition pour libérer Britney

Une pétition officielle, adressée à la Maison Blanche, avait été lancée pour la «libérer». En un rien de temps, elle avait recueilli plus de 10 000 signatures - un chiffre qui ne cesse de croître. «Depuis 2008 (ndlr: après que la star se soit entièrement rasé le crâne devant les paparazzis), Britney est sous le contrôle de son père» peut-on y lire. «Il a un contrôle total sur sa vie personnelle, ses biens et ses finances. Cette mesure est généralement réservée aux personnes qui sont déclarées mentalement incapables après un diagnostic officiel, et signifie qu’elle ne peut même pas engager un avocat pour contester cette décision».

Selon les auteurs de la pétition, Britney Spears doit également demander de l’argent de poche à ses tuteurs. Ils appellent les autorités à «aider cette femme de 38 ans qui est privée de tout contrôle et n’est même pas autorisée à voir ses propres enfants». Le week-end dernier, la star a assuré à ses fans qu’elle allait bien: «Je comprends que certaines personnes n’aiment pas mes messages ou même ne les comprennent pas, mais c’est moi quand je suis heureuse. C’est comme ça que je suis vraiment», a-t-elle déclaré. «Je veux inspirer les gens à faire de même et à être simplement eux-mêmes sans vouloir plaire aux autres tout le temps. C’est la clé du bonheur!»

Pourtant, les fans sentent que quelque chose se trame. Comme cette internaute qui s’inquiète de voir des commentaires qui disparaissent. «Est-ce moi ou certains les commentaires sont supprimés de ses posts??» Entre temps, la mère de Britney Spears, Lynne Spears, a soumis lundi une demande au tribunal de Los Angeles pour avoir plus de contrôle sur la fortune de sa fille, selon des documents mis en ligne par le site américain The Blast.

(L'essentiel/lhu)