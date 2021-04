«Respecter ceux qui sont entre la vie et la mort»

«Pour répondre à la petite minorité haineuse qui pense que la Covid est une conspiration de la cousine de la grippe et que cela reste un complot», a écrit sur Instagram l'ex-aventurier de Koh-Lanta qui combat la maladie depuis 34 jours. «Je me demande comment vous pouvez sortir des inepties aussi stupides et cupides (...) Allez dans les services de réanimation des CHU», lance-t-il.

«Non je vous confirme la Covid, c'est pas une grippe», s'exclame-t-il en ajoutant les hashtags #fucktaconspiration #fucktoncomplot. «Respectez ceux qui sont entre la vie et la mort. Respectez les familles qui attendent parfois au téléphone car elles ne sont pas autorisées à venir en visite».

Merci aux soignants

Moundir se remet aujourd'hui tout doucement après avoir développé une forme grave de la maladie. Il n'est désormais plus sous oxygène et a entamé sa rééducation. Il y a quelques jours, il faisait une véritable déclaration d'amour au personnel soignant qui a pris soin de lui.

«Merci de m'avoir lavé, de m'avoir essuyé duront mon hospitalisation car je n'avais plus la force (...) Vous m'avez massé les pieds, les mains, vous m'avez porté», a-t-il confié. «Je vous suis reconnaissant à vie Mesdames vous qui êtes en première ligne, qui risquez votre santé au contact des malades et toujours avec le sourire et les mots qui vont avec».

(mc/L'essentiel)