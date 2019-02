Harry et Meghan se régalent au Maroc

En visite au Maroc, le prince britannique Harry et son épouse Meghan ont rencontré ce lundi des jeunes handicapés et orphelins qui retrouvent goût à la vie grâce à la thérapie équestre ou la cuisine. Une audience avec le roi du Maroc Mohammed VI est prévue lundi en fin d'après-midi. Invités dans un centre équestre de Rabat, le couple princier a échangé, souriant et à l'écoute, avec des responsables d'associations et des moniteurs spécialisés dans les programmes de développement corporel basés sur la relation avec les chevaux.

Harry et Meghan ont bavardé avec deux garçons et une fillette d'une douzaine d'années en train de soigner des poneys, avant de flatter les chevaux dans les écuries. Féru d'équitation, le prince Harry a confié qu'il regrettait ses chevaux. Meghan Markle, l'épouse du prince, a aussi échangé avec de jeunes adultes parmi lesquels Driss, 24 ans, handicapé par une élocution difficile, Ikram, une jeune trisomique de 19 ans et Zakaria, 20 ans, qui a réussi à améliorer sa mobilité grâce à la thérapie équestre.

L'ex-actrice américaine, en blaser kaki, jean et bottes d'équitation, portait toujours sur la main le tatouage traditionnel au henné qui lui a été fait dimanche, pendant son déplacement dans un village des montagnes de l'Atlas, au sud de Marrakech.

Lundi, le couple princier a aussi dégusté avec gourmandise des spécialités marocaines préparées par des jeunes en difficulté, encadrés par le célèbre chef marocain Moha, à la «villa des Ambassadors», une maison d'hôtes réputée de Rabat. Au menu: soupe harira, crêpes «mille-trous» (beghrir) et pastilla, un feuilleté sucré-salé.

Cette dégustation visait à mettre en valeur des programmes associatifs destinés à des enfants en situation de handicap ou à des orphelins. «Je vous félicite pour votre engagement incroyable», a écrit Meghan Markle, dans un livre d'or. Elle est ensuite apparue en petite robe noire plissée et veste blanche dans le petit jardin de la forteresse de Rabat, transformé pour l'occasion en somptueux marché artisanal.

Le couple qui s'est promené main dans la main, a rencontré des artisans locaux et reçu de nombreux cadeaux: un pendentif, une boîte à bijou en bois de thuya, un pouf en cuir... Le couple princier qui est hébergé dans une résidence royale à Rabat doit repartir mardi matin, au terme de cette visite organisée à la demande de la reine Elisabeth II.

(L'essentiel/afp)