Eugenie Bouchard préfèrerait avoir un petit ami

«Je ne me plains pas, mais je pense que la quarantaine serait plus amusante avec un mec»: par cette seule phrase, publiée jeudi sur Twitter, la joueuse de tennis canadienne Eugenie Bouchard a affolé les réseaux sociaux. Pour faire bonne contenance, la Canadienne a ajouté le même jour une vidéo dans laquelle on la voit s'entraîner (de dos).

Il faut dire que «Genie», finaliste à Wimbledon en 2014, compte bien plus de followers sur les réseaux sociaux (5,1 millions, si l'on tient compte de Facebook, Twitter et que de points à la WTA (actuellement 155, ce qui fait d'elle la 328e joueuse du monde). Tout cela pour dire que le tweet d'Eugenie Bouchard, qui avouait être en manque, a mis le feu sur les réseaux sociaux et a provoqué l'hystérie parmi ses fans, qui se sont empressés de retweeter et de liker sa publication. Le joueur australien Nick Kyrgios (ATP 40) y est même allé de son petit commentaire: «Creasing», a-t-il écrit. Autrement dit «Mort de rire».

Malgré la période de confinement que la planète (presque) entière est en train de vivre, la Canadienne n'a donc pas hésité à tenter ses admirateurs. Et certains d'entre eux n'auraient pas hésité à lui rendre visite...

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend– Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020

Voir cette publication sur Instagram snipe Une publication partagée par Genie Bouchard (@geniebouchard) le 19 Mars 2020 à 11 :52 PDT

Creasing – Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) March 19, 2020

(L'essentiel)