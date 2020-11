Des stars pètent les plombs contre Trump

La déception, la colère, l'angoisse... Un cocktail explosif que chacun a dégusté à sa façon: chez les stars, ultramajoritairement démocrates, la nuit a été pénible et certains se sont rabattus sur les cigarettes ou encore sur la nourriture pour calmer leur stress.

D'autres ont littéralement explosé quand le président américain a annoncé avoir remporté l'élection: ainsi sur son compte Instagram, la chanteuse et actrice Janelle Monáe a publié une photo montrant son majeur dressé avec pour légende «F*** Donald Trump et tous les citoyens américains, les stars, les femmes blanches, les hommes noirs qui le soutiennent, brûûûûû^llllleezzzz».

Un post qui a depuis été supprimé, la jeune femme l'ayant remplacé par une photo plus drôle où on la voit, dans son lit, déguisée en mouche (référence à celle qui embêta le vice-président Pence lors de son débat avec Kamala Harris?), indiquant de la réveiller quand tous les bulletins auront été comptés.

L'humoriste et comédienne Kathy Griffin a également pété un plomb mais ça pourrait lui coûter plus cher qu'à Janelle Monáe. Elle a en effet publié une photo d'elle brandissant une tête ensanglantée qui ressemble fortement à celle du locataire de la Maison-Blanche.

Cette photo est déjà connue des Américains et lui avait d'ailleurs valu de gros problèmes en 2017: CNN avait rompu son contrat avec elle et de nombreuses voix s'étaient élevées pour dénoncer le cliché. Le président lui-même avait pris la parole, indiquant que ses enfants et particulièrement son fils Barron, avaient été traumatisés. L'humoriste avait dû s'excuser dans une vidéo.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick!