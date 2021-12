Cara et Selena sont soeurs de tatouages

Un tatoueur new-yorkais vient de dévoiler, le même jour sur Instagram, deux de ses œuvres récentes. Surprise, on apprend que le top britannique Cara Delevingne, qui a récemment confié qu’il était resté vierge jusqu’à ses 18 ans, arbore exactement le même dessin que l’actrice et chanteuse américaine Selena Gomez: une rose dégoulinante surmontée de chiffres romains. Le tatoueur a précisé en légende de l’image de Cara: «Je ne leur ai dit qu’à la fin qu’il s’agissait là de mes premiers tatouages faits à l’aquarelle. Merci pour la confiance.»

Une telle ressemblance entre les deux tatouages ne peut pas être le fruit du hasard. Il faut dire que les deux stars de 29 ans se connaissent, et s’apprécient, depuis de nombreuses années déjà. Ont-elles voulu se faire graver un signe de leur amitié commune dans la peau? Fort possible. Pour rappel, Cara et Selena avaient joué, en 2014, dans le clip «Bad Blood» de Taylor Swift. En 2022, elles seront, en plus de Steve Martin et Martin Short, à l’affiche de la saison 2 de la série «Only Murders in the Building» qui sera diffusée sur Hulu.

(L'essentiel/fec)