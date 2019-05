Fière de son corps sur les plages du Mexique

Le cultisme magazine de maillots de bain américain Sports Illustrated Swimsuit a, pour la troisième fois, sollicité l'aide et les courbes de Lindsey Vonn, pour promouvoir une nouvelle collection de bikinis. L'occasion pour la reine des neiges, retraitée depuis le mois de février, de prouver que l'univers balnéaire de Puerto Vallarta (Mexique) lui convient tout autant.

Dans une vidéo qui explique les dessous de ce shooting particulier, la sportive de 34 ans affirme qu'elle est désormais au top de sa forme: «Je me souviens de la première fois où on m'a demandé de paraître dans le magazine: je n'étais alors pas sûre de moi. Aujourd'hui, je suis bien dans ma peau, je pense que cela se sent sur les photos».

«J'ai quelques projets en cours»

Interviewée par le magazine, la belle en a profité pour parler de ces premiers pas, loin des compétitions de ski. «Je n'ai pas encore tout à fait intégré le fait d'être à la retraite, car il est difficile de passer d'un horaire très strict à une liberté complète. Une chose est sûre: le froid ne me manque pas du tout».

Et si elle se dit heureuse de passer plus de temps avec mon petit ami (NDLR: le hockeyeur des Nashville Predators P. K. Subban), ses amis et sa famille, la championne confie qu'elle ne s'arrêtera pas de travailler pour autant. «J'ai quelques projets d'entreprise en cours», a-t-elle glissé, sans en dire davantage.

(L'essentiel/szu)