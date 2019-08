Bebe Rexha est jugée trop vieille pour être sexy

La coupe est pleine pour Bebe Rexha. Victime de sexisme de la part d'un producteur de musique, dont elle ne dévoile pas le nom, la chanteuse s'est énervée sur Instagram, lundi 12 août 2019.

«Récemment, un producteur m'a dit que j'étais trop vieille et que mon image était «déroutante». Comme je suis une femme compositrice, je ne suis pas censée publier des photos sexy sur Instagram, surtout à mon âge. J'ai 29 ans et j'en ai marre d'être mise dans une boîte. J'applique mes propres règles», a-t-elle écrit dans son message accompagné d'une photo en noir et blanc où elle pose en bikini, devant un miroir.

La star qui fêtera ses 30 ans le 30 août 2019 précise qu'elle n'a pas peur du temps qui passe. L'Américaine d'origine albanaise trouve néanmoins injuste que les femmes soient dévalorisées quand elles prennent de l'âge et que ce soit l'inverse pour les hommes, qui eux, sont «étiquetés» encore plus sexy. «Je ne mentirai pas sur mon âge et ne sortirai pas des chansons qui font "plus jeune" pour en vendre plus, continue-t-elle. Je vais célébrer mon âge parce que je suis devenue plus intelligente et plus forte. Et croyez-moi, je suis une bien meilleure amante qu'il y a dix ans!». Son coup de gueule a été salué par plusieurs stars, dont Rita Ora, Lauren Jauregui et NE-YO.

(L'essentiel/lja)