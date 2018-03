L'ex de Balotelli s'apprête à devenir maman

Visiblement, Fanny Neguesha a trouvé l'homme de sa vie. Près de cinq ans après avoir mis un terme à sa relation avec Mario Balotelli et papillonné avec plusieurs sportifs dont Lewis Hamilton, la Belge de 27 ans attend son premier enfant avec... un footballeur. Le futur père s'appelle Mario Lemina, a 24 ans, est né au Gabon et joue actuellement dans le club de Southampton, en Angleterre. Il est déjà papa d'un garçon de 3 ans.

L'annonce de la grossesse de la jeune femme a été faite sur le compte Instagram de chacun des futurs parents avec une photo les montrant l'un en face de l'autre et sur laquelle on voit le petit ventre de Fanny. Les amoureux en ont chacun profité pour faire un longue déclaration d'amour à leur moitié.

«Tout commence lorsque tu rencontres l'amour, le vrai... Je n'aurais pu tomber sur un meilleur partenaire que toi pour vivre cette merveilleuse aventure que la vie nous offre. J'aurai la grâce et le privilège d'être appelée du plus joli nom qui soit, "maman"», a écrit Fanny. Son homme, lui, a tenu à la remercier de lui offrir «le plus beau cadeau qui soit». Si Fanny a choisi un réseau social pour révéler l'heureux événement, elle ne compte pas vraiment partager sa grossesse avec ses followers. Elle souhaite «privilégier ce lien avec le papa» et s'assurer que son bébé à naître aura une vie privée.

(L'essentiel/jfa)