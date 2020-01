Elsa Pataky a «changé de vie pour être mère»

Installée depuis plusieurs années en Australie, pays natal de son mari, Chris Hemsworth, Elsa Pataky ne regrette pas d'avoir quitté Los Angeles. Dans la cité des Anges, les paparazzi ne cessaient de les traquer elle et sa famille.« Ma fille a commencé à avoir peur des photos, en fait. Nous avons réalisé que ce n'était pas une façon de vivre, sinon tu te cloîtres à la maison, confie l'actrice espagnole de 43 ans à l'édition australienne de «Vogue». J'aime la nature et j'aime être dehors et je veux que mes enfants aient cette liberté, donc nous avons décidé de partir.»

Maman d'une petite India, 7 ans, et de jumeaux, Sasha et Tristan, 5 ans, nés de son union avec le héros de «Thor», Elsa, qui a joué dans la saga «Fast and Furious», a décidé de se retirer du cinéma pour le bien de ses petits. «Mon but a toujours été d'être en dehors de la ville le jour où j'aurai des enfants. Je voulais qu'ils grandissent en dehors de la ville parce que j'en ai besoin. Mais cette étape m'a enlevée une des mes plus grandes passions: être une actrice. Et c'est un grand changement», dit-elle. Cependant, l'ex-compagne de Michaël Youn ne regrette pas son choix: «J'ai changé de vie pour être une mère, et je pense que c'est la chose la plus merveilleuse du monde.»

De son côté, Chris est très reconnaissant envers son épouse. «Elle est celle qui a mis sa carrière de côté pour que je puisse suivre mes rêves les plus fous et faire ces films incroyables», avait-il confié en 2018 à domain.com.

