Elles sont 29 à rêver de devenir Miss France

Elle sont 29 à rêver de décrocher le couronne mais une seule sera élue Miss France 2022 le 11 décembre au Zénith de Caen. Elles sont étudiantes pour la plupart mais prêtes à mettre leurs études entre parenthèses pour vivre l'expérience.

Miss Lorraine sera-t-elle enfin sacrée, 24 ans après Sophie Thalmann? La Mosellane Marine Sauvage, 23 ans, en 5e année de pharmacie à Nancy en rêve depuis qu'elle est «petite fille». Toutes les Miss se réuniront dans une dizaine de jours à Paris avant de s'envoler à la Réunion pour préparer l'élection et tenter de succéder à Amandine Petit.

Cette dernière a commencé à faire le bilan de son année de Miss France, «passée beaucoup trop vite» mais «si je devais revivre cette année, je ferais exactement la même chose», a-t-elle confié à Paris Match. Même si elle regrette de ne pas avoir pu serrer les gens dans ses bras à cause de la crise sanitaire. «D’un point de vue de la maturité, de tout l’enrichissement personnel et professionnel que j’ai pu gagner, j’en ressors avec 10 ans de plus. Je n’ai plus peur d’aller de l’avant, de prendre des risques, d’entreprendre de nouvelles choses, de dire oui à des projets qui peuvent paraître un peu fou…»

Rappelons que son année avait commencé par une polémique qui avait enflammé les réseaux sociaux: en pleine crise sanitaire, une foule immense était venue voir la jeune femme qui effectuait sa première sortie au centre commercial B'Est, à Farébersviller, en Moselle.

