Margot Robbie compte beaucoup sur ses amies

Vous la verrez bientôt dans «Once Upon a Time... in Hollywood» avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, à l'affiche dès ce mercredi. En attendant, Margot nous avoue vivre en dehors du star-system. Son secret: être entourée d'amies d'enfance.

Être la partenaire de Léo et Brad dans un film de Tarantino est un beau cadeau, non?

Et comment! J'avais écrit une lettre à Quentin pour lui dire que j'étais fan de lui. C'est comme cela qu'il m'a proposé le rôle de Sharon Tate. C'est quelque chose que je n'aurais jamais espéré.

Vous êtes souvent vue en train de danser dans «OUATIH». Avez-vous pris des cours de danse?

J'adore danser chez moi dès qu'il y a de la musique et je suis la première à me déhancher dans une soirée entre potes. Pour ce tournage, Tarantino m'a présenté Toni Basil qui a chorégraphié tous les films d'Elvis Presley. Elle m'a appris à bouger comme dans les années 1960. Elle m'a aussi raconté plein d'anecdotes sur les soirées où elle était avec Steve McQueen, Roman Polanski et aussi la vraie Sharon Tate, qu'elle a côtoyée.

Quelles sont les stars de Hollywood qui vous fascinent, maintenant que vous faites partie de ce milieu?

Je suis totalement nulle pour ce genre de choses, car je peux passer dix minutes à coté de Beyoncé sans même la reconnaître (rires). Ça m'est vraiment arrivé! Quand je vais dans une fête, c'est pour m'amuser avec mes copines, tout simplement.

Qui sont vos vrais amis?

Mon mari, Tom Ackerley, est mon meilleur ami. Et j'ai les mêmes copines que j'avais à l'âge de quatre ans. Nous avons créé notre société de production pour des projets de films et c'est génial d'être entourée d'amies qui me connaissent depuis l'enfance. Je sais que je peux leur faire totalement confiance et c'est une manière de me protéger des pièges du show-biz.

Est-il vrai que vous recevez des dizaines de propositions par mois?

Possible. L'avantage d'avoir mes amies, c'est qu'elles me connaissent par cœur et ne me parlent que de projets qui pourraient me passionner. Nous voulons aussi développer nos propres histoires originales.

L'une des scènes fortes de «Once Upon A Time» est lorsque votre personnage de Sharon Tate découvre son image sur une affiche de film. Avez-vous un souvenir similaire?

Oui, et inoubliable. J'ai vu ma tête sur des affiches de 20 mètres de haut en plein Time Square à New-York. Cela ne faisait que quelques mois que j'étais aux États-Unis et je venais de tourner le pilote de la série «Pan Am». J'ai même une photo de moi devant un de ces posters géants, tellement j'étais fière de moi.

