Très sexy, Emma Smet fait monter la température

Le week-end a été très chaud dans tout l'Hexagone, pour le commun des mortels comme pour les stars. Ce n'est pas Emma Smet, la plus jeune fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, qui dira le contraire. La jeune femme a dévoilé sur son compte Instagram un cliché très sexy, où on la voit poser topless, sa longue chevelure masquant un de ses (magnifiques) yeux verts, quelque part en Haute-Normandie.

La petite-fille de Johnny, âgée de 21 ans, n'a rien laissé paraître de son physique mais sa photo a néanmoins fait le buzz parmi les internautes. Plusieurs milliers d'entre eux ont «liké» le cliché, dont sa grand-mère, Sylvie Vartan, qui a commenté le message par un «sexy», accompagné d'un cœur.

La jeune femme, qui cherche à se faire un prénom, a débuté une carrière de comédienne. Elle vient de rejoindre le casting de «Demain nous appartient», sur TF1.

(pp/L'essentiel)