«Meg, je suis si heureuse que tu sois rentrée»

L’épouse du prince Harry s'est associée à l'icône féministe Gloria Steinem pour souligner l'importance de voter lors des élections américaines de novembre. L'ancienne star de Suits, âgée de 39 ans, s'est assise pour une «discussion historique» avec l'activiste politique de 86 ans, comme le montre le compte-rendu de la plate-forme féministe MAKERSWomen sur Instagram.

Au cours de leur conversation, les deux femmes se sont assises à l'extérieur pour discuter de la représentation politique, de l'importance de chaque vote. «Meg, bienvenue à la maison. Je suis si heureuse que tu sois rentrée», a commencé Gloria, tandis que la duchesse répondait: «Merci... Moi aussi, pour tant de raisons.»

«Si vous ne votez pas, vous n'existez pas»

Meghan Markle, qui est récemment revenue d'Angleterre en Amérique avec son jeune fils Archie et son mari, le prince Harry, après que le couple a renoncé à ses fonctions de membres de la famille royale, a également parlé de l'importance du vote des femmes lors des prochaines élections. «Les gens oublient à quel point les femmes comme vous et tant d'autres avant vous se sont battues pour que nous soyons là où nous sommes maintenant», a déclaré l’actrice et duchesse.

«Si vous ne votez pas, vous n'existez pas, a répondu Gloria. C'est le seul endroit où nous sommes tous égaux, l'isoloir. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les jeunes, qui, je le comprends, sont les moins susceptibles de voter et je peux comprendre qu'ils puissent penser ne pas avoir d'impact. Pourtant, il est plus important pour eux de voter que pour n'importe qui d'autre parce qu'ils vont vivre longtemps après moi et qu'ils vont en subir les conséquences.»

Meghan Markle, en rupture avec le protocole royal, s'est exprimée avec force sur l'importance du vote. Elle a récemment exhorté les jeunes fans à exercer leur droit de vote, en insistant sur le fait que cela «fera la différence dans cette élection». Gloria Steinem a récemment été immortalisée au petit écran par Rose Byrne dans la série télévisée Mrs. America.

(L'essentiel/Cover Media)