Le cachet de Michou choque la Toile

Michou, dont la rumeur a prêté une aventure avec Wejdene, est au centre d’une polémique, depuis quelques jours. La raison? Le créateur d’une marque de vêtements a révélé le cachet qu’il lui a versé pour faire la promo de sa griffe. Très déçu par la rentabilité de l’investissement, l’homme d’affaires a poussé un coup de gueule dans une vidéo, sur Twitter. Il a affirmé qu’il ne fallait plus investir sur les influenceurs, qui, selon lui, n’ont plus le même impact qu’avant pour booster les ventes. «On a vendu pour 84 000 balles alors qu’on a investi à peu près 500 000 balles dans cette histoire, déplore-t-il. Nabilla, on l’a payée 22 000 euros et elle nous a rapporté 2 300 euros de vente. Et Michou 4 600 euros de vente pour 45 000 euros. Alors la morale de l’histoire: ne faites pas de publicité à l’influenceur, ça ne rapporte plus, c’est plus comme avant!»

Face à cette révélation, de nombreux internautes ont été outrés par la somme touchée par le youtubeur français de 20 ans. «Je n’ai rien contre lui, mais 45 000 balles pour faire une story Insta, c’est l’équivalent de 3 ans de SMIC, et c’est normal de trouver ça indécent», a déploré l’un d’eux. Michou ne s’est pas exprimé sur cette affaire. Côté cœur, on en sait un peu plus sur sa supposée romance avec Elsa Bois, avec laquelle il a brillé dans «Danse avec les stars», sur TF1. La danseuse de 21 ans, qui a récemment quitté son copain, a fait savoir qu’elle ne sortait pas avec lui. «Nous sommes amis, nous nous entendons très bien et avons partagé une magnifique aventure. Et nous allons nous revoir. Mais nous ne sommes pas ensemble si telle est votre question», a-t-elle confié au «Progrès».

(L'essentiel/lja)