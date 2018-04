Comment Kate a-​​t-​​elle pu quitter la maternité si tôt?

Son petit garçon est né à 11h01 et elle est apparue quelques heures plus tard, sur le seuil du St Mary's Hospital, toute pimpante, maquillée, coiffée et perchée sur des talons. Elle a ensuite quitté l’établissement vers 18h.

À ce moment-là, de nombreuses mamans se sont sans doute remémoré le jour où elles sont rentrées à la maison, leur progéniture sous le bras (en leggings-ballerines?) et se sont interrogées: comment la Duchesse de Cambridge a-t-elle pu quitter la maternité si tôt après son accouchement? Si cela peut paraître étonnant pour les mamans de la Grande Région, en Grande-Bretagne, il n’est en effet pas rare de rentrer chez soi très rapidement après la naissance du bébé.

«Même cinq ou six heures après leur accouchement»

Les Britanniques passent en effet, en moyenne, seulement un jour et demi à la maternité, selon une étude relayée par The Guardian et France Info. Au Luxembourg, en France, en Belgique et en Allemagne, c’est plutôt entre 3 et 4 jours. En Grande-Bretagne, «les sages-femmes vérifient que les femmes se sentent prêtes à rentrer à la maison et qu’elles disposent de toute l’aide nécessaire», explique, dans les colonnes du Guardian, Louise Silverton, du Royal College of Midwives, du syndicat britannique de la profession. «Il n’y a pas de problème à ce qu’elle rentre même cinq ou six heures après son accouchement».

Outre cette habitude britannique, sachez que si Kate était aussi pimpante, c’est aussi parce que pour donner naissance à son petit garçon, pas moins de 23 personnes étaient mobilisées, qu’elle a bénéficié d’une chambre à 6 750 euros la nuit et qu’elle a évidemment pu compter sur une armée de coiffeurs, de maquilleurs et de stylistes pour apparaitre sereine et détendue. Beaucoup d’observateurs ont par ailleurs vu dans sa jolie robe rouge dessinée par Jenny Packham, un clin d’œil à Lady Di: la princesse portait une tenue de la même couleur quand elle a présenté le prince Harry au monde en 1984.

(mc/L'essentiel)