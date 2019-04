Il a retrouvé l'amour avec une go-​​go danseuse

Alors qu'il sort d'un divorce particulièrement difficile avec Amber Heard qui l'accuse de violences conjugales, Johnny Depp serait sur le point de se remarier avec une autre. Selon le Daily Mail, l'acteur américain de 55 ans est tombé fou amoureux d'une certaine Polina Glen, go-go danseuse russe, âgée d'une vingtaine d'années.

Les deux avaient déjà été vus ensemble l'an dernier à Moscou et à Belgrade, il y a quelques mois. Le journal a d'ailleurs publié des photos du couple en train de s'embrasser. «Polina a rencontré Johnny lors d'une soirée à Los Angeles. Elle ne savait pas qui il était quand il s'est présenté à elle, mais il y a eu une connexion immédiate entre eux, raconte un témoin. Johnny a des problèmes judiciaires avec son ex-femme et voilà qu'il rencontre une sublime danseuse russe qui ne veut rien de lui et qui ne sait même pas qui il est. Les femmes russes ne le connaissent pas. Elles ne savent rien sur les acteurs et en plus ils ont toujours un look très différent dans la réalité. Quand Polina a découvert qui il était, elle était heureuse».

Et cette nouvelle relation ne serait pas qu'une amourette pour la star de «Pirates des Caraïbes». «Polina a dit qu'ils allaient se marier et que Johnny voulait se rendre en Russie pour rencontrer ses parents», continue la source. Décrite comme une fille «douce, talentueuse et attentionnée», Polina aurait déjà emménagé dans la demeure hollywoodienne de l'ex-compagnon de Vanessa Paradis.

(L'essentiel)