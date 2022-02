Capucine Anav a trouvé l'amour et va se marier

La rumeur courait depuis quelques jours. Cette fois. c’est officiel: après un an et demi d’amour, Capucine Anav va se marier avec son compagnon, Victor. Romantique jusqu’au bout des ongles, l’ex-candidate de téléréalité a profité de la Saint-Valentin, lundi 14 février 2022, pour annoncer ses fiançailles sur Instagram. La Française de 30 ans a ainsi posté une photo d’elle dans les bras de son amoureux, sur une plage aux Maldives, et un autre cliché où elle dévoile sa somptueuse bague de fiançailles.

«Le prince charmant existe! Je n’y croyais plus et pourtant je vous l’annonce officiellement: 2023 sera l’année de mon mariage avec l’homme de mes rêves. Plus besoin de me cacher, ce n’était pas évident de garder le secret, car je partage tout avec vous», a écrit la comédienne en légende.

L’ex-copine d’Alain-Fabien Delon a aussi promis à ses abonnés de leur en dire plus sur son futur époux qu’elle a toujours préservé du grand public: «Une vidéo arrive très prochainement pour également vous présenter pour la première fois, officiellement, mon prince.»

(L'essentiel/lja)