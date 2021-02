Ils lui tirent dessus et volent les chiens de Lady Gaga

Promeneur de chiens de stars, métier à risque? Ryan Fischer, employé de Lady Gaga, en a a fait la douloureuse expérience. L'homme s'est fait tirer dessus par deux braqueurs, qui en ont profité pour kidnapper les deux bulldogs français de la chanteuse, mercredi soir, dans un quartier chic de Los Angeles.

La victime a été transportée à l'hôpital, mais rien n'a été précisé quant à son état de santé. D'après les médias américains, l'homme touché plusieurs fois à la poitrine serait «dans un état grave». Il aurait donné de sa personne en essayant de sauver les animaux adorés de la New-Yorkaise d'origine. Il a en partie réussi car la chienne Miss Asia a été enlevée des griffes des malfaiteurs.

