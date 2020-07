Harry Kane a marqué le plus beau penalty de sa carrière

Les Anglo-saxons sont très friands de fêtes avant la naissance de leurs enfants. Il en est une, la Reveal Gender Party, qui consiste à révéler à la famille et aux amis le sexe de l’enfant à venir. Dans une mise en scène choisie par les parents, le rose ou le bleu – oui, oui, les clichés ont la vie dure… – apparaît alors sous l’œil attendri des invités.

Harry Kane, l’attaquant anglais de Tottenham, va accueillir prochainement, avec sa femme Katie Goodland, un troisième enfant. Le couple a alors préparé un petit spectacle, très foot quand même, pour annoncer aux fans le sexe du futur Kane. Après ce penalty plein centre, on sait donc que Harry et Katie vont accueillir un petit bonhomme, qui aura comme grandes sœurs Ivy Jane (3 ans) et Vivienne Jane (bientôt 2 ans).

(L'essentiel)