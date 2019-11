Kathlynn Carter raconte sa liaison avec Miley Cirus

Leur romance inattendue a mis le feu aux réseaux sociaux l'été dernier. À peine sortie de sa rupture d'avec son mari Liam Hemsworth, Miley Cyrus était photographiée à Côme (Italie) en train d'embrasser à pleine bouche Kaitlynn Carter, une amie de longue date tout juste séparée de Brody Jenner. Outrés, les fans de Liam Hemsworth s'étaient alors déchaînés sur la chanteuse, l'accusant d'adultère. Traitée de briseuse de ménage, Kaitylnn Carter s'en était, elle aussi, pris plein la figure sur les réseaux sociaux.

Malgré cette volée de bois vert, et après une mise au point de Miley Cyrus sur Instagram, les deux jeunes femmes avaient continué de s'afficher ensemble. Mais alors que des rumeurs les disaient fiancées, l'idylle entre les deux Américaines a pris fin en septembre, après deux petits mois. Miley et Kaitlynn se seraient séparées en bons termes. Depuis, l'artiste coule des jours heureux avec son nouveau petit ami Cody Simpson. De son côté, l'ex-femme de Brody Jenner s'est fendue d'un essai publié lundi dans Elle, rapporte le Huffington Post.

«Et tout d'un coup, j'étais amoureuse d'elle»

Dans ce texte, la jeune femme revient sur son histoire d'amour avec Miley Cyrus, sans pour autant la citer. «En juillet dernier, je suis partie en vacances avec une amie. Et tout d'un coup, j'étais amoureuse d'elle. Ce n'était pas tout simple, bien sûr. Mais ce n'était pas non plus très compliqué», écrit l'Américaine, notamment connue pour sa participation à l'émission de téléréalité de «The Hills: New Beginnings» sur MTV. Kaitlynn Carter explique que cet amour lui est tombé dessus: «Avant ce voyage, jamais je n'avais pensé être capable d'aimer une femme comme je l'ai aimée elle».

L'Américaine confie que sa romance avec la chanteuse était sa «première et seule» histoire avec une femme. «Je suis tombée amoureuse d'elle aussi profondément que de l'homme plus âgé que j'ai aimé, il y a si longtemps (...) C'est arrivé comme ça et je me sentais parfaitement à l'aise. En repensant à notre amitié de trois ans, j'ai réalisé qu'elle m'avait toujours attirée (...) Mais avant ce voyage, je n'avais jamais pensé à elle dans un sens romantique.» Kaitlynn Carter ne donne pas de détails sur les raisons de sa rupture avec la star. Elle assure cependant lui être «éternellement reconnaissante» de lui avoir «ouvert les yeux sur cette partie inexplorée de moi-même.»

"This past July, I went on vacation with a female friend; the next thing I knew, I was in love with her. Until that trip, it had never crossed my mind that I was even capable of loving a woman the way I loved her." - Kaitlynn Carter talking about Miley to ELLE pic.twitter.com/yrl3XzPjeD— Miley Cyrus Updates (@MileyUpdates) November 4, 2019

