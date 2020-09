«Adele devrait aller en prison pour ça, sans pouvoir sortir»

Adele n'avait sans doute pas l'intention de choquer, mais sa dernière photo publiée sur les réseaux sociaux a provoqué un tollé. La chanteuse britannique souhaitait faire honneur au carnaval de Notting Hill, qui ne pourra pas se tenir cette année en raison de la pandémie. Elle a donc décidé de porter un maillot de bain aux couleurs de la Jamaïque, en plus d'opter pour une coiffure traditionnelle africaine.

Grossière erreur pour les chantres de l'antiracisme qui se sont empressés de dénoncer «une appropriation culturelle» sur les réseaux sociaux. Très en vogue dans certains milieux militants, le concept consiste à dénoncer toute personne qui utilise des éléments d'une autre culture pour se mettre en avant. De nombreuses célébrités ont ainsi été accusées de spoiler les cultures afro-américaines et amérindiennes notamment.

«Adele, tu es privilégiée et tu as une voix... Utilise-la de la bonne manière», lui conseille une internaute, quand d'autres lui suggèrent de retirer la photo. D'autres vont encore plus loin: «Elle devrait aller en prison pour ça, sans possibilité de sortir!». Les fans de la chanteuse de 32 ans, eux, sont venus au secours de leur idole en évoquant un hommage en accord avec l'événement. Le carnaval de Notting Hill a en effet été lancé par des immigrés venus des Caraïbes, et les tenues portées lors du défilé s'inspirent très largement des vêtements portés lors des carnavals afro-caribéens.

