Un autre enfant pour Kylie Jenner et Travis Scott?

Travis Scott et Kylie Jenner seraient prêts à offrir une petite sœur ou un petit frère à Stormi, âgée de onze mois. C'est ce qu'a affirmé une source proche du couple à People. «Ils aimeraient agrandir la famille dès que possible. Travis a d'ores et déjà adapté son agenda professionnel pour pouvoir passer plus de temps avec Kylie et Stormi. Il se met en quatre pour les satisfaire», a indiqué le témoin.

En décembre 2018, le rappeur américain de 26 ans avait dit dans Rolling Stone qu'il avait «besoin d'un fils» après l'arrivée de la petite Stormi. Pour l'anecdote, Travis Scott partira en tournée américaine dès le vendredi 25 janvier. Il enchaînera 28 dates d'ici à fin mars.

(L'essentiel/fec)