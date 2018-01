Harcelée par un fan, Fauve Hautot porte plainte

Depuis qu'elle a été révélée dans «Danse avec la star», sur TF1, en 2011, Fauve Hautot peut se targuer d'avoir de nombreux fans. Cependant, certains d'entre eux, trop passionnés, sont prêts à tout pour la rencontrer. C'est le cas d'un certain Eric qui a réussi à s'introduire dans l'immeuble de la danseuse, il y a quelques jours. Il a déposé le livre d'Er­nest Heming­way, «Paris est une fête», dans sa boîte aux lettres. Le colis était accompagné d'une lettre dans laquelle il disait «vouloir absolument la rencontrer et qu'il n'y tenait plus».

Plus inquiétant encore: Eric lui confiait aussi avoir pris contact avec la petite sœur de Fauve, en juin dernier. «Je n'aime pas du tout qu'il l'ait importunée dans le seul but de me contacter», a-t-elle confié au magazine Closer. Très inquiète, la Française de 31 ans a déposé plainte dans un commissariat, mardi dernier.

(L'essentiel/lja)