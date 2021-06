«On me disait de me suicider tous les jours»

Paris Jackson a essayé plusieurs fois de mettre fin à ses jours en 2013. La chanteuse et actrice américaine a notamment fait une overdose d'analgésiques. Elle a aussi tenté de s’ouvrir les veines. Mais désormais, elle est contente d'être encore en vie.

Besoin d'aide?



Les bénévoles de SOS Détresse sont à votre écoute par téléphone au 45 45 45. Vous pouvez aussi, en cas de besoin, contacter l'association par mail ou consulter les espaces thématiques sur différentes questions du site Internet www.454545.lu.

Dans une interview avec son amie Willow Smith sur Facebook Watch pour l'émission «Red Table Talk», la fille de Michael Jackson a affirmé qu'elle comprendrait toujours ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui essaie de mettre fin à ses jours. «Beaucoup de gens ressentent de la culpabilité lorsqu'ils tentent de se suicider, comme un regret de dernière minute, a-t-elle déclaré. Il y a eu des fois où ça a été le cas et des fois où ça ne l'a pas été, a-t-elle avoué. Sur le moment, j'étais contrariée que ça n'ait pas fonctionné. Mais je peux dire, plusieurs années plus tard, que je suis vraiment reconnaissante d’avoir survécu. Les choses se sont améliorées».

«Ne pas savoir qui j'étais»

Interrogée par Willow Smith sur ce qui l'a amenée à envisager le suicide, elle a révélé : «Je pense que c'était un tout. Je pense que c'était en grande partie de ne pas savoir qui j'étais. Les gens me disaient de me suicider tous les jours, et j'étais déprimée», a-t-elle expliqué, révélant qu'elle était convaincue qu'une de ses tentatives finirait par aboutir. «J'étais genre d'accord, j'ai essayé, essayé et essayé. Et ça ne marche vraiment pas. Peut-être que ce n'est tout simplement pas mon heure. Et après, je me disais que j’allais juste attendre que ça arrive. C’est tellement sombre!»

Paris Jackson s'est également rappelé un discours d'encouragement qu'elle s'est donné après une très mauvaise journée. Et qui a aidé à apaiser ses tendances suicidaires. «J'ai fait un exercice de valorisation personnelle et d'amour-propre pour la première fois de toute ma vie, a-t-elle affirmé. Un moment vraiment ringard entre moi et le miroir. C'était tellement intense, avec beaucoup de gratitude. Mais il m’a fallu beaucoup de temps pour en arriver là».

(L'essentiel/Cover Media)