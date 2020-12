«J'ai changé de corps, je me sens vraiment mieux»

Inès Reg ne cache pas sa joie depuis qu’elle s’est amincie. Et pas qu’un peu. Elle a perdu 16 kilos en l’espace de cinq mois. Ravie, l’humoriste de 29 ans publié dans une story Instagram, dimanche dernier, une photo avant/après où l’on découvre sa nouvelle silhouette.

C’est grâce à un régime combinant plusieurs techniques reconnues, mis en place de manière adaptée pour perdre du poids efficacement, qu’Inès s’est allégée. «Je pesais 76 kilos le 16 juin 2020 et le 16 novembre 2020 j’étais à 61 kilos. Aujourd'hui je suis à 60 kilos. Je partage avec vous parce que ça m’a changé la vie», a-t-elle expliqué à ses 2,3 millions d’abonnés.

La Française, qui a passablement maigri durant l’été, se félicite de ne plus être en surpoids. Elle n’y voit maintenant que des avantages dans son quotidien. «J’ai changé de corps et je me sens vraiment mieux, a-t-elle assuré. Ça ne veut pas dire que plus jamais de ma vie je vais manger de Kinder, ça se peut que même un jour je regrossirai. Mais c’est au-delà même de l’apparence, je ne suis plus essoufflée, fatiguée pour un rien, et surtout je ne suis plus en train de chercher mille techniques pour me sentir à l’aise dans mes vêtements».

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)