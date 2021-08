Colère après les passe-​​droits à Nicole Kidman

Le centre financier connaît l'une des quarantaines les plus contraignantes et longues au monde pour tous les voyageurs en provenance de l'étranger. Jusqu'à présent, ces mesures ont permis de limiter le nombre de cas de Covid-19 à environ 12 000 pour 7,5 millions d'habitants. Mais depuis 18 mois, nombre de résidents sont coupés de leur famille vivant à l'étranger.

Les personnes arrivant des pays considérés à haut risque sur le plan du Covid, notamment les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, doivent effectuer une quarantaine de 21 jours dans un hôtel. Mais Nicole Kidman a été autorisée à contourner ces mesures. Le Bureau du commerce et du développement économique a confirmé que la star australienne et d'autres membres de l'équipe de tournage ont obtenu une exemption dans le cadre «d'un travail professionnel spécifique».

Depuis son atterrissage le 12 août à Hong Kong, dans un jet privé en provenance d'Australie, les tabloïds ont suivi chacune de ses apparitions. Elle a notamment fait du shopping deux jours après son arrivée et a ensuite tourné dans le quartier de Sai Wan, sur l'île de Hong Kong.

Nicole Kidman est la productrice déléguée de «Expats», une série basée sur le livre de Janice YK Lee (2016), qui raconte la vie de rêve de trois Américaines dans la ville.

Production Update - Nicole has flown to Hong Kong to commence filming on her new Amazon series Expats, which costars Jack Huston and be directed by Lulu Wang. More casting news to follow. pic.twitter.com/NeueN1NqyG