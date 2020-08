Radieuse, Joyce Jonathan dévoile son ventre arrondi

«J'ai pris quelques kilos pas seulement à cause des gâteaux»: c'est en musique que la chanteuse française avait annoncé sa grossesse sur Instagram, le 17 juin dernier (voir ci-dessous). Depuis, plus rien, elle était restée muette sur les réseaux sociaux... jusqu'à dimanche. Elle a publié une photo de son ventre très arrondi: «J'ai mangé trop de couscous!» s'est-elle amusée en légende de ce cliché en noir et blanc où on la découvre en chemise et petite culotte.

«Est-ce qu'elle aura les beaux yeux verts, ceux que portent si bien son père?», chantait-elle en juin. C'est le seul indice quant au futur papa dont on ignore toujours l'identité.

(mc/L'essentiel)