Georgina Rodriguez dans «Mask Singer»

Georgina Rodriguez a décidément plusieurs cordes à son arc: en plus d’être mannequin et de s’occuper de toute sa petite tribu, elle pousse la chansonnette. Et personne ne l’attendait dans ce registre, à en croire la tête des membres du jury et du public de l’émission «Mask Singer», version espagnole, dont la première était diffusée jeudi soir.

«Quel honneur!», s’est-elle exclamée sur Instagram, avant d’indiquer que l’émission avait fait un tabac avec un pic d’audience à 4,4 millions de téléspectateurs et des milliers de tweets, «avec un pic de 1 995 tweets en une minute à 0h19 quand on a découvert que je me cachais sous le masque du lion».

Un bon coup de pub pour le programme et une seule émission pour la jeune femme qui a pu retourner assez rapidement s'occuper de Cristiano Junior (10 ans), Eva, Mateo (bientôt 3 ans et demi) et Alana (bientôt 3 ans).

(mc/L'essentiel)