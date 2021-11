«J’ai eu des relations trop médiatiques»

À 32 ans, Nina Dobrev est prête pour une nouvelle étape de sa vie. Amoureuse du champion de snowboard Shaun White, l’actrice se lance dans la mise en scène alors que le dernier film en date dans lequel elle joue, «Love Hard», arrive sur Netflix ce vendredi. En 2020, elle avait acquis les droits pour la TV du best-seller «Woman 99».

«Love Hard» est une romance qui se déroule durant les fêtes de fin d’année. Est-ce la romantique en vous qui a voulu faire ce film?

Nina Dobrev: Absolument (ndlr: Nina fait un clin d’œil). Je suis née en Bulgarie et j’ai passé toute mon enfance au Canada où j’adorais la période de Noël et l’hiver sous la neige. Avec les années, les vacances en amoureux, c’est plutôt au soleil sur une plage. Reste que je suis toujours autant attirée par les montagnes enneigées.

Il faut dire que votre compagnon n’est autre que Shaun White, le champion olympique de snowboard, donc un spécialiste de la neige. Pourquoi vous vous faites discrète sur vos amours?

J’ai eu des relations amoureuses trop médiatiques à mon goût. Quand on est adolescente dans le showbiz, on oublie parfois que chacun de ses faits et gestes est épié. Aujourd’hui, je ne me cache pas, mais je fais attention à ne pas trop m’afficher. L’avantage des réseaux sociaux est de pouvoir communiquer avec mes fans selon mes désirs, sans avoir à subir de pression.

Avec l’intégralité de «Vampire Diaries» aussi dispo sur Netflix, vous êtes à jamais collée à l’image de cette série qui vous a révélée.

Je ne regrette rien. C’est pour les fans que j’avais accepté d’apparaître dans l’ultime épisode de la série. Je sais que de jeunes générations découvrent encore «Vampire Diaries», quatre ans après son arrêt. Si Elena (ndlr: le nom de son personnage) peut inspirer des ados, c’est cool.

Vous venez de signer la mise en scène d’un court métrage, «The One». Est-il exact que vous voulez disparaître des écrans pour devenir réalisatrice?

Je n’ai pas dit mon dernier mot comme comédienne (rire). Je suis devant des caméras depuis que j’ai 17 ans et cela fait longtemps que je travaille dans mon coin à des idées comme devenir productrice et même scénariste. Me lancer dans la réalisation me démange depuis longtemps. L’idéal serait d’arriver à concilier le tout pour être aussi créative devant que derrière la caméra.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)