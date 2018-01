Amber Heard et Elon Musk ont remis le couvert

La rumeur les disait de plus en plus proches depuis quelques jours. Cela semble se confirmer: Amber Heard et Elon Musk sont de nouveau en couple. «Il se sont remis ensemble, confie une source à UsWeekly. Amber passe du bon temps avec Elon, qui veut être avec elle tout le temps. Elle est heureuse de l'avoir à ses côtés. Elle prend soin de lui et le trouve fascinant, continue l'informateur. Ils partagent plein d'intérêts en commun et Amber le trouve très intelligent». De plus, le fait que l'homme d'affaires milliardaire ne soit pas dans le star-system de Hollywood plaît beaucoup à l'actrice américaine de 31 ans.

La star de «Justice League» et le cofondateur de Tesla s'étaient séparés en août dernier, après une année de relation. Ils avaient cependant été revus ensemble à plusieurs occasions après leur rupture. Amber et Elon ont même fêté ensemble le réveillon du 31 décembre au Chili. Ils ont aussi été photographiés en train de danser ensemble dans un club de West Hollywood, le 13 janvier.

Le businessman américain de 46 ans avait très mal vécu sa rupture avec l'ex-épouse de Johnny Depp. «J'ai beaucoup souffert émotionnellement les semaines qui ont suivi», confiait-il à Rolling Stone, en novembre. De son côté, Amber s'était consolée dans les bras d'un bel inconnu, un mois après la séparation. Elle avait été filmée à son insu en train de l'embrasser passionnément dans une piscine, en Australie.

(L'essentiel/lja)