Gims se moque de la danse de Nabilla

Le week-end dernier, Gims et sa petite famille ont profité d'un petit restaurant à Dubaï en compagnie de Nabilla et de son mari Thomas Vergara. Une fois le repas avalé, la maman du petit Milann s'est laissée aller à quelques pas de danse... pour le moins originaux. Gims n'a pas résisté et a dégainé son smartphone pour immortaliser cette petite chorégraphie étrange. «Un pas bien particulier que seule cette personne semble maîtriser. Nous allons tenter de la suivre pour connaître ses réelles motivations…», a -t-il écrit en postant la scène sur Snapchat. Les internautes ont immédiatement réagi et se sont moqués gentiment de la starlette, la comparant à un Sims, les célèbres personnages du jeu vidéo à la démarche un peu figée.

Gims n'a pas hésité à en rajouter une couche en tentant de reproduire la chorégraphie, au bord d'une piscine, lançant même le hashtag #NabillaDance. La principale intéressée a souri, indiquant «Je danse à ma façon et j’assume!!!». Elle a même reposté une autre vidéo.

Gims c’est un ouf regardez comment il imite Nabilla #NabillaDance pic.twitter.com/2coa2ZQct5 — Bae. (@choups_la) August 25, 2020

(mc/L'essentiel)