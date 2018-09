Jimmy Bennett lui-​​même accusé de harcèlement

Moins d'un mois après que le New York Times avait révélé qu'un jeune acteur accusait Asia Argento de l'avoir violé alors qu'il était mineur, People a découvert que la présumée victime de l'actrice italienne avait eu affaire à la justice en 2015 pour des faits de harcèlement. Cette année-là, c'est l'ex-petite amie de Jimmy Bennett qui avait demandé un ordre d'éloignement à l'encontre de l'acteur. Dans les documents qu'a pu consulter le magazine américain, la jeune femme, alors âgée de 18 ans, expliquait que son ex l'avait menacée de s'en prendre à elle si elle se remettait en couple avec son ancien petit ami, et qu'elle craignait pour sa sécurité.

Dans sa plainte, elle écrivait également que Bennett l'avait harcelée par messages et par téléphone et qu'il se rendait sans cesse chez elle alors qu'elle ne l'y avait pas invité. Pire encore, il l'aurait manipulée afin qu'elle accepte de lui envoyer des photos d'elle nue et les aurait ensuite partagées sur Snapchat alors qu'elle n'avait que 17 ans.

Un juge avait prononcé un ordre d'éloignement temporaire contre Jimmy Bennett, mais l'affaire n'est jamais allée plus loin, puisque ni la plaignante ni l'accusé ne s'étant présentés devant la cour.

(L'essentiel/jfa)