Lynchée sur le web par les antifourrures

Kate Upton a publié sur Instagram et Twitter une photo d’elle faisant la promotion des parkas Canada Goose. L’Américaine de 27 ans est l’égérie de la marque dans le cadre d’une opération avec Polar Bears International, organisme visant à protéger les ours polaires. Une partie des bénéfices de la vente des doudounes sera reversée à l’association.

Le problème, c’est que Canada Goose utilise de la fourrure de coyotes pour fabriquer les cols de ses vestes. La marque est dans le collimateur des associations de protection des animaux comme Peta, depuis de nombreuses années.

Des internautes dénoncent cette hypocrisie sur les réseaux sociaux et le font savoir à Kate Upton: «S’il te plaît, fais tes recherches. Canada Goose n’est pas la marque qui soutient le mieux la cause animale. Elle tue des loups pour leur fourrure. Ils sont critiqués depuis un moment», peut-on lire sur Instagram. Kate a depuis supprimé les commentaires.

Fashion United - Canada Goose names Kate Upton as “Goose Person” https://t.co/LKviUeauni pic.twitter.com/lAGwtetsnd — Robert Antoshak (@RAntoshak) February 4, 2020

Mais sur Twitter, ils se ramassent à la pelle. @atrochut pose une question rhétorique: «Ce n’est pas la même entreprise qui tue des coyotes pour leur fourrure?» Et @chloecheeseman ajoute: «Donc, ils veulent protéger les ours polaires mais sont contents de dépecer d’autres animaux pour des cols de fourrure sur leurs manteaux et vestes? Scandaleuse entreprise».

Une majorité d'entre nous porte de la vraie fourrure sans le savoir. Par exemple, Canada Goose utilise de la fourrure de coyote pour ses capuches ! pic.twitter.com/aWeBrLWNqd — La Cause Animale (@1AmiDesAnimaux) June 29, 2018

Que répond la marque. Pas grand-chose. Nous avons contacté Canada Goose qui ne désire pas commenter la polémique. Le fabricant nous renvoie à une page de son site qui explique qu'elle utilise de la fourrure, mais le fait de manière éthique.

«Nous croyons que tous les animaux ont le droit d’être traités sans cruauté tant de leur vivant qu’au moment de leur mort. Nous nous engageons résolument à l’approvisionnement éthique pour l’ensemble de nos matériaux d’origine animale et à leur utilisation responsable dans nos produits. Nous désapprouvons toute forme de maltraitance ou de négligence délibérée à l’égard des animaux, ainsi que tout geste intentionnel qui les fait souffrir inutilement. Nos normes d’approvisionnement et d’utilisation de la fourrure, du duvet et de la laine reflètent notre engagement à ce que les matériaux proviennent d’animaux qui ne font pas l’objet de mauvais traitements intentionnels ou de préjudices indus».

Une position qui va à contre-courant de la tendance actuelle dans l'univers du luxe. John Galliano, Tom Ford, Versace, Gucci, Burberry, Coach, entre autres, ont abandonné la fourrure. La Californie va interdire sa vente à partir de 2023. Les grands magasins Macy’s ferment leurs salons spécialisés. La plus grande maison de vente aux enchères de fourrure en Amérique du Nord, la NAFA, est au bord de la faillite. Même la reine Elisabeth y a renoncé!

Kate n’a pas réagi à la polémique. Pas plus qu’en décembre 2019, lorsqu’elle a été prise à partie par des militants de la cause animale lors de son cours de fitness. Elle était restée de marbre, laissant son personnel se charger de les faire quitter les lieux.

(L'essentiel)