Le torchon brûle entre Bradley et Irina

Bradley Cooper va-t-il être de nouveau un cœur à prendre? Fort possible. Depuis quelque temps déjà, la rumeur dit que sa relation avec Irina Shayk, qu'il a rencontrée en 2015, bat de l'aile. Mais selon le Sun, la situation s'est encore empirée. Il y a quelques jours, le top model russe de 33 ans a quitté la villa californienne de l'acteur de 44 ans, en emmenant avec elle leur fille de deux ans, Leah de Seine.

«Ils ne vont pas bien depuis quelques mois et Irina a décidé que ce serait mieux si elle déménageait», raconte un proche. Leur histoire d'amour «ne tiendrait plus qu'à un fil». Bradley et Irina auraient tenté de faire durer leur relation uniquement pour le bien de leur fille. «Mais ni l'un ni l'autre n'est heureux», ajoute l'informateur.

Ce départ du domicile familial d'Irina survient peu de temps après les rumeurs d'idylle entre Bradley et Lady Gaga. Ces derniers avaient paru très complices aux Oscars, en février, quand ils ont interprété en duo «Shallow», chanson du film «A Star Is Born», dans lequel ils se donnent la réplique. Il y a quelques mois, on apprenait déjà que le couple n'était plus en phase. «Bradley ne boit pas et il s'intéresse à la spiritualité, alors qu'Irina a envie de sortir faire la fête», avait confié une source.

(L'essentiel/lja)