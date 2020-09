La touchante vidéo postée par Kate et William

Le compte Instagram du Duc et de la Duchesse de Cambridge est surtout consacré aux actions caritatives du couple. On y trouve aussi parfois des jolis clichés des princes George et Louis et de la princesse Charlotte. Cette fois-ci le couple a décidé de poster une vidéo un peu différente, très émouvante. On y voit un petit garçon interrompre son entraînement de foot et foncer droit dans les bras de son papa venu lui faire une surprise.

La longue étreinte entre le père et le fils - qui ne s'étaient pas vus depuis plusieurs semaines - donne des frissons. En légende, on y apprend que le papa est caporal suppléant dans les Irish Gards, régiment dont le prince William est colonel depuis 2011.

La vidéo a touché le cœur de papa du prince William qui avait confié avoir quitté l'armée après être devenu père. «Après la naissance de mes enfants, je crois que la relation entre mon travail et ma vie privée est ce qui m'a poussé à bout. J'ai commencé à ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties, et je me suis senti très triste et déprimé». Il était temps pour lui de se consacrer entièrement à sa famille et à ses activités officielles en tant qu'héritier de la couronne.

(L'essentiel)