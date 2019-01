Kelly Brook s'est sentie humiliée étant plus jeune

Interviewée par Notebook, Kelly Brook a évoqué les heures sombres de sa scolarité. Sans filtre, l'actrice de 39 ans est revenue sur un incident qui l'a perturbée durant de longues années. À 11 ans à peine, elle avait été convoquée dans le bureau des enseignants. Son seul défaut? Avoir un corps plus développé que les autres filles de son âge. «On m'a dit que je ne pouvais pas venir à l'école habillée de cette façon et que je devais cesser de flirter avec tous les garçons. Je ne savais même pas ce que ce mot voulait dire. J'étais si jeune», a-t-elle expliqué.

«J'ai eu très honte de moi. Pourtant, je m'habillais comme tout le monde.» Par la suite, Kelly a eu beaucoup de peine à reprendre confiance en elle: «Que l'on me croie ou non, je ne me sentais pas à l'aise avec mon image et j'avais très peur du regard que les autres pouvaient porter sur moi», dit-elle. Si de l'eau a coulé sous les ponts, l'ex-mannequin, qui a crevé l'écran dans le film «Piranha 3D», a aussi dû faire face à d'autres jugements, qu'elle a su accepter.

Son fiancé, l'acteur français Jeremy Parisi, l'a également qualifiée de «ballon» lorsqu'elle a pris du poids il y a deux ans. «Il parlait aussi pour lui. De sa part, c'est un terme mignon», a-t-elle précisé. Si la belle Anglaise avoue avoir longtemps eu recours à des outils de retouche pour changer son apparence sur ses photos Instagram, elle a tenu à revenir à l'essentiel: accepter son corps tel qu'il est. «J'ai réalisé que je n'étais pas heureuse. Finalement, je suis une femme bien roulée et j'ai appris à aimer mes formes naturelles. C'est ce que je suis, après tout.»

(L'essentiel/szu)