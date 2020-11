On ne peut imaginer sa terreur à la vue de la voiture de son mari prenant feu et les 28 secondes suivantes ont dû lui paraître une éternité: Marion Jollès a sans doute vécu le pire moment de sa vie, dimanche, à l'occasion du Grand Prix de Bahrein. Une fois l'effroi passé, Marion Jollès a pris la parole ce lundi matin, quelques heures après que Romain Grosjean a béni le Halo qui lui a sauvé la vie: «Une fois que l’on a dit les mots urgents, les mots utiles, pour protéger nos enfants, les autres manquent pour nous-mêmes. Heureusement, les boucliers d’amour sauvent les super héros», a-t-elle tweeté.

Une fois que l’on a dit les mots urgents, les mots utiles, pour protéger nos enfants, les autres manquent pour nous-mêmes.

Heureusement, les boucliers d’amour sauvent les super héros.

❤️ — Marion J Grosjean (@marionjolles) November 29, 2020

«Évidemment je n'ai pas dormi cette nuit», a-t-elle ajouté sur Instagram. «Ce matin, je ne vais pas vous mentir, les mots ne viennent pas facilement. Ça va le faire rire, lui qui sait combien je suis bavarde (...) Et puis je ne savais pas quoi poster comme photo, non plus. Quelle image garder d’hier? Celle des flammes? La sienne, tenu à bout de bras par ses sauveurs? La carcasse de sa voiture? J’ai mis celle-là un peu bêtement. Parce qu’on porte tous les deux le même tee-shirt de son titre de GP2. Celui dans lequel je dors encore parfois», raconte-t-elle.

«J’aurais préféré qu’il soit frappé du mot «super-héros» plutôt que «champion», mais s’il le faut, on en fera faire un sur mesure». Marion Jollès remercie ensuite tous ceux qui ont permis de sauver son mari, «les hommes de la voiture médicale», «Jean Todt et son humanité sans faille», «la famille de Jules Bianchi; à son père Philippe, auquel je ne cesse de penser. À Jules lui-même» (NDLR: le jeune homme est décédé en course en 2015). «Merci à nos enfants qui l’ont poussé à s’extraire du brasier», conclut-elle.

Marion Jollès et Romain Grosjean sont mariés depuis 2012 et sont les heureux parents de trois enfants: Sacha (7 ans, Simon (5 ans) et Camille (bientôt 3 ans).

Ce n'est pas la première fois que Marion Jollès voit son mari comme un héros. En juin 2019, le pilote avait fait fuir deux cambrioleurs qui s'étaient introduits dans leur maison de Genève et l'animatrice de TF1 avait tweeté: «Les sportifs ne sont pas des héros. Ils embellissent le monde, c’est déjà beaucoup. Romain Grosjean est les deux. Merci mon amour de t’être précipité face aux cambrioleurs cette nuit, pour protéger ta famille. Je tremble encore. Les héros doivent être connus. Je vis avec l’un d’eux».

Les sportifs ne sont pas des héros. Ils embellissent le monde, c’est déjà beaucoup.@RGrosjean est les deux. Merci mon amour de t’être précipité face aux cambrioleurs cette nuit, pour protéger ta famille. Je tremble encore. Les héros doivent être connus. Je vis avec l’un d’eux. pic.twitter.com/mBoT8bi6oK — Marion J Grosjean (@marionjolles) June 11, 2019

