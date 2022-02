Une Blanche-​​Neige latina? «Nous devons éduquer»

Magnifique dans le nouveau «West Side Story» de Steven Spielberg, Rachel Zegler a été choisie pour incarner Blanche-Neige dans la version live action du classique oscarisé de Disney, sorti en 1937 et tiré d'un conte des frères Grimm. Or, le choix de l'actrice principale du futur film a déplu à bon nombre d'internautes, avec des critiques aux relents racistes. «C’était énorme dans les tendances Twitter pendant des jours, parce que tout le monde était en colère», a déploré Rachel Zegler dans une conversation avec Andrew Garfield pour Variety.

«Ha, c'est gens. Les gens que nous devons éduquer, que nous avons besoin de sensibiliser avec amour», a rétorqué Garfield. Avec ce rôle, Zegler veut lutter contre quelques préjugés de la partie la plus réac du Web. «Je suis tout excitée de faire ce travail, je deviens une princesse latina», s'est réjouie l'actrice de 20 ans, d'origine colombienne et polonaise.

Rachel Zegler says “you don’t normally see Snow Whites of Latin descent. Even though Snow White is really a big deal in Spanish-speaking countries… But you don’t particularly see people who look like me or are me playing roles like that”



