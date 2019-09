Alors qu'il s'apprête bientôt à célébrer son mariage religieux avec Hailey Baldwin, Justin Bieber s'est confié sur son parcours hors du commun, sur Instagram. Le chanteur de 25 ans, suivi par 118 millions d'abonnés, a posté un long message émouvant, lundi, dans lequel il évoque son enfance difficile et sa descente aux enfers, à cause de sa célébrité fulgurante à laquelle il n'était pas du tout préparé.

«Je n'ai pas grandi dans un foyer stable. Mes parents se sont séparés quand ils avaient 18 ans. C'était des rebelles et ils n'avaient pas d'argent», raconte Justin. L'artiste explique qu'il est ensuite devenu très célèbre en l'espace de deux ans, ce qui a complètement chamboulé sa vie. «Je suis passé d'un garçon de 13 ans, venant d'une petite ville, à quelqu'un d'adoré par des millions de gens qui disaient que j'étais génial. Je pense que l'humilité vient avec les années, mais en tant qu'ado, vous le croyez vraiment». Avec la gloire et l'argent, le jeune homme se souvient avoir perdu la tête. «À 18 ans, je n'avais aucune notion de la réalité. J'avais des millions de dollars qui me permettaient d'avoir accès à tout ce que je voulais. C'est quelque chose de flippant pour n'importe qui», assure-t-il.

«Je suis devenu aigri, irrespectueux, agressif»

Ses frasques et ses dépenses faramineuses ont alors choqué l'opinion publique. «À 20 ans, je suis passé du stade de la personne la plus adorée à celui de la plus ridiculisée, jugée et détestée du monde entier», se souvient-il. Justin avoue aussi avoir consommé «des drogues dures» quand il avait 19 ans, afin d'oublier la pression qu'il ressentait en permanence. Ce qui le rendait odieux avec son entourage: «Je suis devenu aigri, irrespectueux envers les femmes, agressif, distant avec ceux qui m'aimaient».

Se sentant piégé dans cet engrenage, le Canadien pensait que son comportement ne s'améliorerait jamais. «Heureusement Dieu m'a béni en mettant sur mon chemin des gens extraordinaires qui m'aiment pour moi, se réjouit-il. Maintenant, je vis la meilleure période de ma vie: le mariage. C'est une responsabilité à la fois incroyable et folle. Vous apprenez la patience, la confiance, l'engagement, la gentillesse, l'humilité et toutes ces choses qui font de vous un homme bon».

(L'essentiel/lja)