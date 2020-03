Chris Brown rattrapé par un possible viol

Chris Brown n'en a pas fini avec la justice. Le rappeur est rattrapé par une affaire remontant à plus d'une année. Une jeune femme, qui a choisi le nom d'emprunt Karima, l'avait accusé de l'avoir violée dans la nuit 15 au 16 janvier 2019, dans la suite d'un hôtel de luxe, à Paris. Un ami de Chris et son garde du corps auraient aussi abusé d'elle.

Dans sa plainte, cette élève d'une école de théâtre avait décrit une ambiance entre «musique violente et cocaïne». Les trois hommes avaient alors été placés en garde à vue et avaient nié les accusations. Convoqué par la justice à deux reprises, l'ex de Rihanna ne s'était jamais présenté aux auditions visant à confronter sa version et celle de la plaignante.

Dénonciation calomnieuse

Selon «Le Parisien», l'enquête est poursuivie par le parquet de Paris. Mercredi 11 mars 2020, l'avocat français de Chris Brown a fait savoir qu'il voulait «d'abord s'entretenir avec ses confrères américains», avant de s'exprimer sur cette affaire.

Il a précisé que son client n'avait pas pu se rendre aux auditions à cause d'impératifs professionnels et qu'il avait déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse.

(L'essentiel/lja)