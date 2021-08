Menacé sur les réseaux, Hugo Clément riposte

Trop, c’est trop. Depuis le temps qu’il milite pour l’environnement et la cause animale, le journaliste Hugo Clément en avait entendu des vertes et des pas mûres. Il faut dire que ses reportages sur les abattoirs ou les conséquences du réchauffement climatique ne laissent pas indifférents, si bien qu’il s’attire autant les louanges que les critiques, voire des menaces, sur les réseaux sociaux notamment. Cette fois, tout est parti d’une simple photo publiée par Hugo Clément sur son compte Instagram, le montrant avec sa compagne Alexandra Rosenfeld en randonnée dans le Pays basque (oui, oui, il s’agit bien du Pays basque, humour!).

Photo commentée par un certain Amaury de Faletans en des termes on ne peut plus explicites, appelant ses amis à «le coincer pour discuter et plus si affinités». Et d’ajouter: «Faut monter un commando pur Euskara (basque) pour le faire couiner ce con!!!»

Protéger sa famille

Or, ledit Amaury de Faletans est un responsable de la FDSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles) de Haute-Garonne, le syndicat qui défend l’élevage intensif. Outré par le «sentiment d’impunité totale» de cet individu «pour écrire ces menaces avec un compte à son nom sur les réseaux sociaux», Hugo Clément a donc déposé plainte.

Il s’agit aussi pour le journaliste de protéger sa famille, ainsi que les journalistes de l’équipe de «Sur le front» qui font un travail d’information. Ses abonnés n’ont pas manqué de lui apporter leur soutien. «Cela prouve que ton travail leur fait peur», «Votre engagement pour la cause animale est extrêmement important», «Bravo de montrer la réalité du terrain». Affaire à suivre.

