Sam Smith parle de «son combat quotidien»

«Cette période de l'année déclenche toujours des problèmes corporels délicats chez moi. J’aime les tartelettes sucrées et toutes les garnitures et du coup je prends toujours un peu de poids durant cette période». Le chanteur britannique à succès, Sam Smith, a publié mardi une photo de son torse nu, tel qu'il est, accompagné d'un message rempli de tolérance pour ses abonnés en cette période de fêtes.

«Assurons-nous de nous rappeler pendant cette période que quel que soit notre poids, nous méritons amour et acceptation. Aimons nos corps fluctuants. Regardez dans ce miroir et arrosez ce reflet avec la gentillesse de Noël. Soyez sympas. C’est un combat quotidien pour moi. Vous n’êtes pas seuls», a-t-il ensuite conclu.

Longtemps complexé par son corps, la star publiait en avril dernier, être «enfin ami» avec son apparence. «Je me sens dégoûté et boursouflé après mon vol, alors je me suis dit que j’allais publier un selfie miroir de mes seins gonflés, car nous sommes enfin amis».

Dans un entretien avec l'actrice Jameela Jamil, l’interprète de «How do you sleep» s'est confié sur son mal-être qui ne date pas d'hier. «J’ai toujours été triste à cause de mon poids. J’avais littéralement des seins. À 12 ans, j’ai eu une liposuccion. Et à cet âge-là, c’est un gros problème».

(mm/L'essentiel)