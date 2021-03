Mika redonne des couleurs aux rues de Paris

À cause de la pandémie, la culture fait cruellement défaut dans les villes du monde entier. Afin de remonter le moral aux Parisiens, privés de musées, Mika, 37 ans, a décidé d’exposer de l’art dans les rues de la capitale, avec l’aide de ses deux sœurs, Paloma et Yasmine.

Dimanche 28 février, le trio a inauguré une exposition éphémère en affichant des œuvres, réalisées par le chanteur britannico-américain et d’autres artistes, sur plus de 2500 panneaux publicitaires laissés vides. «J’étais en train de marcher dans les rues de Paris, il pleuvait et autour de moi; j’ai vu des panneaux pour des films qui ne sont pas sortis, pour des expos qui sont fermées, ça soulignait encore plus notre vie suspendue, a confié l’ex-coach de «The Voice» sur Instagram. Là, je me suis dit: Pourquoi ne pas les transformer et y ajouter un petit peu de couleur?»

(L'essentiel/lja)