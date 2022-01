Un bébé surprise pour Aya Nakamura

Celle qui compte plus de 2,8 millions de followers sur Instagram, ne donnait plus beaucoup de nouvelles ces derniers temps et on sait désormais pourquoi: Aya Nakamura voulait vivre sa grossesse loin des tumultes et de la frénésie de ses fans. Elle l'avait confié à Vanity Fair dont elle faisait la couverture en novembre dernier. «Je sais que je ne pourrais pas avoir ce succès sans eux. Cela impose d’entretenir ce lien, de faire des lives, de poster des photos de mon lifestyle. Sans trop en dire non plus».

C'est donc assez sobrement que la chanteuse de 26 ans a partagé l'information sur les réseaux jeudi après-midi, le tout accompagné de jolies photos d'elle enceinte et d'une petite photo de son nouveau bonheur. «Baby mama 2.0. Dieu merci», a-t-elle seulement indiqué. On ignore le prénom et la date de naissance exacte de ce petit trésor.

Le papa n'est autre que son compagnon, le producteur Vladimir Boudnikoff: celui-ci a en effet posté une photo de leur couple avec pour simple légende, «Mom and dad». Le doute n'est donc pas permis. Aya Nakamura est déjà la maman d'une petite Aïcha, 5 ans, qu'elle a décidé de préserver à tout prix de la lumière des projecteurs. «J’avais peur que ça la traumatise, ma célébrité. Elle n’avait rien demandé, j’ai voulu la protéger», avait-elle confié à Vanity Fair.

(mc/L'essentiel)