Elle trouble ses fans avec un cliché truqué

Paris Jackson n'a jamais caché son admiration et son amour inconditionnel pour son regretté papa. En plus de ses nombreux tatouages évoquant le roi de la pop, l'Américaine de 20 ans a encore voulu lui rendre hommage en publiant un photomontage reçu d'un fan sur Snapchat, mardi. Elle y apparaît à son âge actuel avec son père, un Michael Jackson âgé d'une quarantaine d'années, et sa mère, Debbie Rowe, visiblement bien plus jeune qu'aujourd'hui. Les trois, très souriants, sont tendrement enlacés sur le cliché en noir en blanc.

Les réactions de ses followers ne se sont pas fait attendre. Certains ont été troublés par cette image fictive. Une amie de Paris l'a même trouvée «flippante». Ce à quoi l'intéressée lui a répondu sur Twitter: «Non, ça fait du bien de rêver à ce que ça ferait d'avoir ses parents et de les avoir mis dans quelque chose que je peux voir, même si cela a été créé par un fan».

Heureusement pour elle, Paris a été soutenue par ses nombreux followers. «J'ai cru que Michael était vraiment avec toi sur cette photo. Je pense qu'il serait fier de la personne que tu es devenue aujourd'hui», lui a fait savoir l'un d'eux sur le réseau social. «J'aurais souhaité que cette photo de famille soit réelle», pouvait-on aussi lire. Un autre internaute a rappelé l'immense talent de la star défunte: «Ton père est une inspiration à tous ceux qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes. Il a vraiment eu une énorme influence sur plusieurs générations. Ma sœur, qui a dix ans de moins que moi, adore sa musique. C'est si incroyable de voir ça».

(L'essentiel)