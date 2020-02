La chaîne américaine CBS a dénoncé dimanche les insultes et menaces proférées contre la célèbre journaliste Gayle King après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un extrait d'un entretien dans lequel elle évoque une accusation de viol visant l'ancienne star du basket Kobe Bryant, décédé tragiquement fin janvier.

«Nous estimons que les menaces contre elle où n'importe quel journaliste faisant son travail sont répréhensibles», a déclaré dans un communiqué la présidente de CBS News, Susan Zirinsky.

La polémique est née d'un extrait d'un long entretien réalisé par Gayle King, animatrice de la matinale très regardée de la chaîne, avec Lisa Leslie, l'une des vedettes de la WNBA, la ligue féminine nord-américaine de basket-ball, et amie de longue date du joueur défunt.

Kobe Bryant est mort le 26 janvier à Los Angeles dans un accident d'hélicoptère qui a fait huit autres victimes, dont sa fille de 13 ans, Gianna.

L'extrait, diffusé mardi sur le compte Twitter de la chaîne, est consacré à l'accusation de viol qui avait visé le joueur des Los Angeles Lakers en 2003.

L'épisode, qui s'est terminé en 2004 par un accord à l'amiable et des excuses de Kobe Bryant à son accusatrice, «ne devrait pas ternir» sa carrière exceptionnelle, assure Lisa Leslie.

Mais l'extrait a entraîné une cascade de réactions outrées des fans de la légende de la NBA.

La plus agressive est venue du rappeur Snoop Dogg, immense fan des Lakers, qui insulte copieusement et menace la journaliste noire sur le compte Twitter de 50 Cent, un autre célèbre rappeur.

«Qu'est-ce que tu y as à gagner, pourquoi tu nous attaques, nous, ton peuple?», lance Snoop Dogg, qui la traite notamment de «pute». «Respecte la famille et arrête-toi avant qu'on vienne te chercher».

#SnoopDogg had this to say in regards to #GayleKing bringing up #KobeBryant ’s rape allegations in an interview...thoughts? @SnoopDogg pic.twitter.com/0LUcN0B3xq

L'ancienne conseillère à la sécurité nationale du président Barack Obama, Susan Rice, a pris vendredi la défense de Gayle King dans un tweet lui aussi très direct.

«C'est pitoyable», a-t-elle écrit. «Snoop, c'est toi qui t'arrêtes, putain». «Tu t'en prends à Gayle King, tu t'en prends à une armée. Tu vas perdre et ça sera pas joli à voir», a ajouté l'ancienne diplomate.

This is despicable. Gayle King is one of the most principled, fair and tough journalists alive. Snoop, back the **** off. You come for @GayleKing, you come against an army. You will lose, and it won’t be pretty. https://t.co/nUxcYCLS62