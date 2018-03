Chelsea Clinton et Ivanka Trump ne se parlent plus

La belle amitié qui liait Chelsea Clinton et Ivanka Trump serait-elle de l'histoire ancienne? Pendant la campagne présidentielle de 2016, les deux jeunes femmes affichaient une belle complicité, elles qui sont des amies de longue date. La fille de Donald Trump avait même demandé à son illustre papa de ne pas évoquer l'affaire Lewinsky lors du dernier débat face à Hillary Clinton, par respect pour sa copine de toujours.

L'ambiance semble cependant s'être considérablement refroidie entre les deux jeunes femmes, relève le Huffington Post. Sur le plateau de Stephen Colbert, lundi, Chelsea Clinton n'a pas ménagé la fille de l'actuel président: «Je pense que quiconque travaille pour le président doit s'attendre à être critiqué pour les décisions qu'il ou elle prend, mais également pour chacune des décisions prises par la Maison-Blanche», a déclaré la fille de Bill et Hillary Clinton.

Chelsea a confirmé qu'elle et Ivanka étaient amies avant l'élection, mais qu'elles ne se parlent plus depuis longtemps. «Il est clair qu'elle a soutenu des opinions et des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. J'ai toujours clamé haut et fort mon opposition au président Trump», a-t-elle confié. Le mois dernier, Ivanka Trump s'était attiré une foule de critiques en jouant la carte de «la fille du président» pour éviter de répondre à une question gênante. Lorsqu'un journaliste de NBC lui a demandé si elle croyait les femmes accusant son père de harcèlement sexuel, la jeune femme a répondu: «Je trouve qu'il est totalement déplacé de demander à une fille si elle croit les accusatrices de son père, alors que celui-ci a affirmé que rien n'était vrai».

(L'essentiel/joc)