La reine adresse sa sympathie aux Australiens

La reine Elizabeth II a déclaré être «très attristée» par les feux de forêt qui dévastent une large partie du sud de l'Australie. Elle a également salué le travail des secours qui sont sur la ligne de front.

«J'ai été très attristée d'apprendre les feux de forêt continus et leur effet dévastateur dans beaucoup de régions en Australie», a affirmé la monarque dans une déclaration publiée par Buckingham Palace samedi soir.

Her Majesty The Queen has sent a message of condolence to the Governor General of Australia, Governor of New South Wales, Governor of Queensland, and Governor of Victoria and to all Australians. pic.twitter.com/ZNBAHW21az