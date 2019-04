Trompée par son mec, elle le quitte avec fracas

Alors qu'ils semblaient filer le parfait amour depuis plus d'un an, tout est fini entre Maddy Burciaga et Vincent Queijo. La raison? L'ex-candidat des «Anges» menait une double vie avec une autre femme. À la fois furieuse et bouleversée, celle qui s'est fait connaître dans «Qui veut épouser mon fils?», sur TF1, en 2015, a raconté comment elle a découvert l'infidélité de son copain, dans une story sur Instagram, mardi dernier. «Cette nuit, j'ai appris que Vincent me trompait et qu'il entretenait une sorte de deuxième relation dans mon dos, a-t-elle expliqué. Il me dégoûte, je lui ai tout donné, de l'amour, de l'ambition, des rêves, des projets et surtout mon temps que j'ai perdu au final...»

La blonde raconte avoir soutenu Vincent dans tous ses projets. Ce qui l'écœure encore plus aujourd'hui. «Je l'ai clairement poussé vers le haut, je lui ai sorti les doigts du cul et pourtant il avait beau me dire chaque jour "je t'aime", me faire croire que j'étais la femme de sa vie, être avec moi à 80% du temps... Un chien reste un chien finalement.» Elle a toutefois rassuré ses fans, même si elle ne pardonne pas ce genre de chose. «Je suis tombée de très haut, mais ne vous inquiétez pas, je suis très forte mentalement», a-t-elle précisé avant de mettre en garde son ex: «La vie continue ! Et surtout la roue tourne... Surveille tes fesses...»

De son côté, Vincent lui a répondu à sa façon en story sur Instagram: «Personne ne me mettra à terre, personne! Surtout pas des jalouses.» Puis, mercredi dernier, le candidat de téléréalité s'est exprimé sur Snapchat, tout en essayant de calmer les tensions. «Vous dire que je vais bien, ça serait faux. Maddy c'est quelqu'un qui compte pour moi et que j'aime énormément et que je vais aimer encore pas mal de temps, a-t-il confié. Elle a pris sa décision. J'espère qu'elle sera heureuse quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui le mérite. Je vais faire aussi tout pour être heureux. J'ai des raisons de relever la tête et de dire que ça va aller.»

(L'essentiel/lja)